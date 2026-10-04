MiAmbiente incorpora 34 nuevos guardaparques para áreas protegidas de Panamá

Un total de 34 nuevos guardaparques culminó su proceso de formación y será asignado a distintas áreas protegidas de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Los nuevos funcionarios tendrán entre sus responsabilidades la protección de bosques, ríos, humedales, montañas y ecosistemas marino-costeros.
Nuevos guardaparques serán asignados a áreas protegidas
Durante el acto de graduación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la incorporación del nuevo grupo y señaló que el trabajo de los guardaparques requiere vocación, firmeza y cumplimiento de las normas.
Los 34 graduados serán distribuidos en diferentes áreas protegidas del país, donde desarrollarán labores relacionadas con la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.