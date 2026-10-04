Panamá Nacionales -  4 de octubre de 2026 - 10:02

MiAmbiente incorpora 34 nuevos guardaparques para áreas protegidas de Panamá

Un grupo de 34 nuevos guardaparques de MiAmbiente culminó su formación y será asignado a diferentes áreas protegidas de Panamá.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente.

Ministerio de Ambiente
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 34 nuevos guardaparques culminó su proceso de formación y será asignado a distintas áreas protegidas de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Los nuevos funcionarios tendrán entre sus responsabilidades la protección de bosques, ríos, humedales, montañas y ecosistemas marino-costeros.

La incorporación forma parte de las acciones de MiAmbiente para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y ampliar la presencia de personal encargado de la conservación y vigilancia en zonas de importancia ecológica.

Nuevos guardaparques serán asignados a áreas protegidas

Durante el acto de graduación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la incorporación del nuevo grupo y señaló que el trabajo de los guardaparques requiere vocación, firmeza y cumplimiento de las normas.

Los 34 graduados serán distribuidos en diferentes áreas protegidas del país, donde desarrollarán labores relacionadas con la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

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