MiAmbiente incorpora 34 nuevos guardaparques para áreas protegidas de Panamá

Un total de 34 nuevos guardaparques culminó su proceso de formación y será asignado a distintas áreas protegidas de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ). Los nuevos funcionarios tendrán entre sus responsabilidades la protección de bosques, ríos, humedales, montañas y ecosistemas marino-costeros.

La incorporación forma parte de las acciones de MiAmbiente para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y ampliar la presencia de personal encargado de la conservación y vigilancia en zonas de importancia ecológica.

Nuevos guardaparques serán asignados a áreas protegidas

Durante el acto de graduación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la incorporación del nuevo grupo y señaló que el trabajo de los guardaparques requiere vocación, firmeza y cumplimiento de las normas.

Los 34 graduados serán distribuidos en diferentes áreas protegidas del país, donde desarrollarán labores relacionadas con la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.