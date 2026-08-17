Lluvias y tormentas eléctricas: IMHPA pronostica estas condiciones para este lunes 17 de agosto

Lluvias y tormentas este lunes 17 de agosto en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este lunes 17 de agosto lluvias dispersas de variada intensidad en sectores de las regiones Oriental, Metropolitana y Central de la vertiente del Pacífico, así como en la vertiente del Caribe.

Las condiciones podrían generar aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente durante horas de la tarde.

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¿Dónde se esperan más lluvias y tormentas?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, los mayores episodios de lluvia y actividad eléctrica podrían registrarse en sectores montañosos de:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Norte de Veraguas

Cordillera Central

El @imhpapma prevé para este lunes 17 de agosto lluvias dispersas de variada intensidad en sectores de las regiones Oriental, Metropolitana y Central de la vertiente del Pacífico, así como en la vertiente del Caribe.



Se esperan aguaceros con tormentas eléctricas, principalmente… pic.twitter.com/FYPYtKGxpw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

En estas áreas se recomienda mantener especial atención ante posibles cambios en las condiciones del tiempo durante la jornada.

SINAPROC pide mantenerse atentos

Ante el pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a estar pendiente de las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvias y tormentas. El llamado busca reducir riesgos ante posibles situaciones asociadas con precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.