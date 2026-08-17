Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 11:54

Lluvias y tormentas eléctricas: IMHPA pronostica estas condiciones para este lunes 17 de agosto

El IMHPA prevé lluvias y tormentas eléctricas este lunes 17 de agosto en varias zonas de Panamá. Conozca las regiones bajo pronóstico.

Lluvias y tormentas este lunes 17 de agosto en Panamá

Lluvias y tormentas este lunes 17 de agosto en Panamá

@IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este lunes 17 de agosto lluvias dispersas de variada intensidad en sectores de las regiones Oriental, Metropolitana y Central de la vertiente del Pacífico, así como en la vertiente del Caribe.

Las condiciones podrían generar aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente durante horas de la tarde.

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¿Dónde se esperan más lluvias y tormentas?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, los mayores episodios de lluvia y actividad eléctrica podrían registrarse en sectores montañosos de:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Norte de Veraguas
  • Cordillera Central

En estas áreas se recomienda mantener especial atención ante posibles cambios en las condiciones del tiempo durante la jornada.

SINAPROC pide mantenerse atentos

Ante el pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a estar pendiente de las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvias y tormentas. El llamado busca reducir riesgos ante posibles situaciones asociadas con precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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