Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 15:05

Árbol cae sobre torre de alta tensión en Gamboa; Canal de Panamá atiende incidente

El Canal de Panamá recomienda a quienes transiten por el área de Gamboa seguir las indicaciones del personal autorizado.

Árbol cae sobre torre de alta tensión en Gamboa.

Árbol cae sobre torre de alta tensión en Gamboa.

ACP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá atiende esta tarde la remoción de un árbol que cayó sobre una torre de alta tensión en las inmediaciones del hotel Radisson, en Gamboa.

El incidente no ha generado afectaciones a las operaciones de la vía interoceánica. Personal especializado del equipo de energía se encuentra en el sitio, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, para atender la situación.

La entidad recomienda a quienes transiten por el área seguir las indicaciones del personal autorizado.

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