Árbol cae sobre torre de alta tensión en Gamboa; Canal de Panamá atiende incidente

Árbol cae sobre torre de alta tensión en Gamboa. ACP

Por Ana Canto El Canal de Panamá atiende esta tarde la remoción de un árbol que cayó sobre una torre de alta tensión en las inmediaciones del hotel Radisson, en Gamboa.

El incidente no ha generado afectaciones a las operaciones de la vía interoceánica. Personal especializado del equipo de energía se encuentra en el sitio, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, para atender la situación.

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