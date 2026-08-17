Ministro de Vivienda de Colombia no renunciará tras polémico viaje en plena emergencia por terremoto

El ministro de Vivienda de Colombia , Jaime Andrés Beltrán, afirmó este lunes que no renunciará a su cargo, pese a las críticas y solicitudes de dimisión que surgieron luego de que fuera fotografiado junto a su familia en una playa de Santa Marta durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país la semana pasada.

Beltrán defendió su actuación y aseguró que su presencia en Santa Marta no correspondió a unas vacaciones, sino a unas horas que decidió compartir con su esposa e hijos.

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“Seguiré siendo ministro pero seguiré siendo padre y esposo”, afirmó el funcionario en una declaración difundida a través de redes sociales. “Seguiré siendo ministro pero seguiré siendo padre y esposo”, afirmó el funcionario en una declaración difundida a través de redes sociales.

Beltrán responde a las críticas

El ministro explicó que viajó a Santa Marta para asistir a una boda y sostuvo que aprovechó algunas horas para estar con su familia, a quienes, según dijo, llevaba varios días sin ver.

El nuevo ministro de Vivienda de Colombia recibe una ola de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis por un letal terremoto, cuando miles de personas duermen en carpas o refugios improvisados tras perder sus casas.



El gobierno del presidente Abelardo de la… pic.twitter.com/Pb0iBEHvE9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos”, manifestó Beltrán en X. “Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos”, manifestó Beltrán en X.

Sus explicaciones se producen después de que diferentes sectores políticos cuestionaran su presencia en una zona turística mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto.

Entre quienes han pedido su salida se encuentran la representante Cathy Juvinao y el senador Jota Pe Hernández, quien calificó el viaje de “indolente”.

Ministro asegura que ha estado al frente de la emergencia

Beltrán, quien asumió el Ministerio de Vivienda el 7 de agosto, defendió además las acciones adelantadas por su cartera desde que ocurrió el terremoto.

El funcionario afirmó que desde el inicio de la emergencia ha participado en la respuesta gubernamental y que, en pocas horas, quedó definida la metodología para subsidiar los arriendos y servicios públicos de las personas que perdieron sus viviendas.

Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto.



Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país.



Comparto y entiendo la preocupación… pic.twitter.com/8AAl9V8KlP — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 17, 2026

También señaló que visitó Chocó y Valle del Cauca el mismo día del terremoto y posteriormente se desplazó a Risaralda y Caldas para conocer los daños ocasionados por el sismo.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el 10 de agosto y ha dejado una emergencia de gran magnitud. El balance ha continuado aumentando durante la última semana, con cerca de 290 fallecidos, más de 4.000 heridos y más de 140 personas desaparecidas, según reportes recientes.

Beltrán deberá responder ante el Congreso en Colombia

La polémica podría trasladarse este martes al Congreso colombiano. La Cámara de Representantes citó a Beltrán a un debate de control político relacionado con las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda para atender a las personas damnificadas por el terremoto.

La convocatoria fue realizada antes de que se conociera su viaje a Santa Marta, pero el episodio podría convertirse en uno de los temas centrales de la sesión.

Beltrán, por su parte, insiste en que continuará en el cargo y defendió su compromiso tanto con la emergencia como con su familia.