Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 15:16

Aeropuerto de Tocumen moviliza más de 13.7 millones de pasajeros entre enero y julio de 2026

El Aeropuerto de Tocumen movilizó a más de 13 millones de pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 15 %.

Aeropuerto de Tocumen moviliza más de 13.7 millones de pasajeros.

Aeropuerto de Tocumen moviliza más de 13.7 millones de pasajeros.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Entre enero y julio de 2026, un total de 13,719,707 pasajeros se movilizó a través del Aeropuerto de Tocumen, ubicado en la ciudad de Panamá. Esta cifra representa un incremento interanual del 15 %.

Al sumar a los menores de dos años, población que la terminal comenzó a monitorear formalmente desde enero de este año, el total asciende a 13,808,023 viajeros, lo que equivale a un crecimiento del 16 %.

Solo en el mes de julio se registraron 2,188, 412 pasajeros (2,201,370 si se incluye a los menores de dos años), con un promedio diario cercano a los 70,500 movimientos y unas 470 operaciones aéreas por jornada. Los domingos, lunes y viernes se posicionaron como los días de mayor actividad.

El tráfico de conexión se mantiene como el principal motor de la terminal: en julio, el 75 % del movimiento correspondió a pasajeros en tránsito, es decir, 1,648, 644 viajeros, mientras que 277, 555 desembarcaron para ingresar a Panamá y 262, 213 partieron desde el país.

Durante ese mismo mes operaron 14 aerolíneas de pasajeros y 14 de carga, con enlaces hacia 91 destinos internacionales y uno doméstico. Entre enero y julio, las rutas hacia Bogotá, Miami, San José de Costa Rica, Punta Cana y Medellín encabezaron el tráfico de pasajeros.

En esta nota:
Seguir leyendo

Detectan a dos vietnamitas con pasaportes falsos de Japón en el Aeropuerto de Tocumen

Árbol cae sobre torre de alta tensión en Gamboa; Canal de Panamá atiende incidente

Minsa aplicará desde el 24 de agosto anticuerpo monoclonal para proteger a bebés contra el VSR

Recomendadas

Más Noticias