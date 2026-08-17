Aeropuerto de Tocumen moviliza más de 13.7 millones de pasajeros entre enero y julio de 2026

Entre enero y julio de 2026, un total de 13,719,707 pasajeros se movilizó a través del Aeropuerto de Tocumen , ubicado en la ciudad de Panamá. Esta cifra representa un incremento interanual del 15 %.

Al sumar a los menores de dos años, población que la terminal comenzó a monitorear formalmente desde enero de este año, el total asciende a 13,808,023 viajeros, lo que equivale a un crecimiento del 16 %.

Solo en el mes de julio se registraron 2,188, 412 pasajeros (2,201,370 si se incluye a los menores de dos años), con un promedio diario cercano a los 70,500 movimientos y unas 470 operaciones aéreas por jornada. Los domingos, lunes y viernes se posicionaron como los días de mayor actividad.

El tráfico de conexión se mantiene como el principal motor de la terminal: en julio, el 75 % del movimiento correspondió a pasajeros en tránsito, es decir, 1,648, 644 viajeros, mientras que 277, 555 desembarcaron para ingresar a Panamá y 262, 213 partieron desde el país.

Durante ese mismo mes operaron 14 aerolíneas de pasajeros y 14 de carga, con enlaces hacia 91 destinos internacionales y uno doméstico. Entre enero y julio, las rutas hacia Bogotá, Miami, San José de Costa Rica, Punta Cana y Medellín encabezaron el tráfico de pasajeros.