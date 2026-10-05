Singapur respalda la neutralidad del Canal y pone la mirada en el hub logístico de Panamá

Del Canal a Tocumen: los acuerdos que deja la visita de Mulino a Singapur

El primer ministro de Singapur , Lawrence Wong, anunció este lunes 5 de octubre la decisión de su país de adherirse al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, durante una reunión bilateral con el presidente panameño José Raúl Mulino, quien cumple una visita de Estado al país asiático.

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Singapur anuncia respaldo a la neutralidad del Canal de Panamá

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, Wong comunicó la decisión como parte del compromiso de su país con la seguridad marítima y la libertad de navegación conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

“Nos complace mucho que este hermano país haya tomado esta decisión”, expresó Mulino tras el anuncio. “Nos complace mucho que este hermano país haya tomado esta decisión”, expresó Mulino tras el anuncio.

El mandatario panameño indicó además que ambos países trabajan en la conformación de una comisión bilateral para impulsar proyectos conjuntos, intercambiar experiencias y explorar una mayor integración de Singapur con Panamá como centro logístico.

Previo al encuentro con Wong, Mulino sostuvo una reunión con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien abordó las relaciones entre ambos países, oportunidades de cooperación, infraestructura portuaria y el escenario internacional.

Panamá y Singapur buscan fortalecer su cooperación logística

Durante la visita también se avanzó en iniciativas relacionadas con logística y conectividad.

Mulino y Wong participaron como testigos de honor en el intercambio de un Memorando de Entendimiento entre SATS Ltd. y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acuerdo busca explorar oportunidades de colaboración estratégica para fortalecer la conectividad y logística de carga aérea, así como apoyar el desarrollo de Panamá como una puerta de entrada logística para las Américas.

SATS es una compañía con sede en Singapur dedicada, entre otras actividades, al manejo de carga aérea y servicios para la industria de la aviación.

Panamá y Singapur también acordaron iniciar negociaciones para establecer un Tratado de Asistencia Legal Mutua, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores singapurense.

Mulino destaca modelo del puerto de Tuas

Como parte de su agenda, Mulino visitó el puerto de Tuas, donde conoció el funcionamiento de su terminal automatizada y el modelo utilizado por Singapur para integrar sus operaciones portuarias.

El proyecto contempla cuatro fases y, una vez completado, tendrá una capacidad prevista de 65 millones de TEU anuales, con 66 muelles distribuidos a lo largo de 26 kilómetros.

Mulino destacó la experiencia de Singapur en automatización y movimiento de contenedores como una referencia que Panamá puede estudiar para fortalecer su plataforma logística.

Orquídea recibe los nombres de Mulino y la primera dama

Este lunes, el presidente Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron además en la ceremonia protocolar de bautizo de una nueva variedad híbrida de orquídea en su honor.

La actividad formó parte de la visita de Estado que Mulino realizó a Singapur entre el 3 y el 5 de octubre.