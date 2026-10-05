Lluvias continuarán este lunes en Panamá: estas son las zonas bajo mayor vigilancia

Las lluvias continuarán este lunes 5 de octubre en Panamá, con cielos entre dispersos y nublados y aguaceros acompañados de actividad eléctrica en diferentes sectores del país, de acuerdo con el pronóstico del tiempo elaborado por el meteorólogo Blas Córdoba.

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¿Dónde lloverá este lunes 5 de octubre en Panamá?

Durante horas de la mañana, en la vertiente del Caribe se prevén cielos entre dispersos y nublados, además de aguaceros aislados principalmente sobre:

Comarca Guna Yala.

Costa Abajo de Colón.

Norte de Veraguas.

Para la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan aguaceros en sectores del golfo de Chiriquí y Panamá Este.

El @Sinaproc_Panama ha extendido el aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo el territorio nacional y áreas marítimas hasta el lunes 05 de octubre.



Detalla que se prevén acumulados de lluvias importantes, principalmente hacia la Cordillera Central, el… pic.twitter.com/sGlo0aENkv — Telemetro Reporta (@TReporta) October 4, 2026

Las condiciones atmosféricas previstas para este lunes favorecerán la presencia de aguaceros acompañados de actividad eléctrica en ambas vertientes del territorio nacional.

¿Cómo estará el tiempo este lunes en Panamá?

El pronóstico general indica condiciones de cielo entre disperso y nublado durante la jornada, con períodos de lluvia en diferentes puntos del país.

Las personas que se encuentren en las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas deben mantenerse atentas a los comunicados emitidos por las autoridades y evitar exponerse en espacios abiertos mientras persista la actividad eléctrica.

El comportamiento de las lluvias puede variar durante el día, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones de los organismos meteorológicos y de protección civil.