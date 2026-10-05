Mayer Mizrachi atribuye críticas de Mayín Correa al despido de su hermano de 84 años

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , atribuyó los cuestionamientos públicos de la gobernadora Mayín Correa a su decisión de separar de la Alcaldía a Gonzalo Correa, hermano de la exalcaldesa, y posteriormente rechazar una solicitud para reintegrarlo. La versión del alcalde contrasta con los argumentos que Correa presentó en una carta enviada en noviembre de 2025.

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¿Qué dijo Mayer Mizrachi sobre Mayín Correa?

“Por respeto he guardado silencio ante la expresa animosidad de Mayín en mi contra”, manifestó Mizrachi al referirse públicamente a sus diferencias con la gobernadora. “Por respeto he guardado silencio ante la expresa animosidad de Mayín en mi contra”, manifestó Mizrachi al referirse públicamente a sus diferencias con la gobernadora.

Según el alcalde, Gonzalo Correa, de 84 años, había dejado de acudir a su puesto desde la pandemia, no atendía instrucciones de su superior y continuaba recibiendo un salario de $1,500, además de otros ingresos que Mizrachi identificó como subsidios y jubilación.

Por respeto he guardado silencio ante la expresa animosidad de Mayin en mi contra. La realidad es que bote a su hermano por botella y no acepte su reintegro por sin vergüenza. El 6 de Noviembre de 2025 ella me envío una nota, siendo Gobernadora y mi superior, pidiendo el… pic.twitter.com/DMN8DdNp5G — Mayer Mizrachi (@Mayer) October 4, 2026

Mizrachi sostuvo que el funcionario fue separado por abandono del puesto y aseguró que solo volvió a presentarse cuando recibió su último salario mediante cheque, momento en que, según su relato, fue notificado de su situación laboral.

El alcalde también hizo pública una carta fechada el 6 de noviembre de 2025, mediante la cual Mayín Correa solicitó el reintegro de su hermano.

Mizrachi afirmó que rechazó la petición y considera que, desde ese episodio, comenzaron los cuestionamientos de Correa contra su administración.

Mayín Correa presentó otra versión sobre la salida de su hermano

La carta divulgada por Mizrachi también recoge una versión diferente sobre las circunstancias que provocaron la separación de Gonzalo Correa.

En el documento, Mayín Correa sostuvo que su hermano asistía diariamente a trabajar como asesor del entonces director de Mercados y que posteriormente dejó de recibir funciones y no se le proporcionaron las facilidades necesarias para desempeñar sus labores debido a su condición de salud.

Correa señaló que el informe que sustentó la separación indicaba cinco días consecutivos de ausencia, pero argumentó que su hermano se encontraba en su residencia esperando instrucciones laborales y las adecuaciones necesarias para desempeñar sus funciones.

En la misiva, la gobernadora solicitó realizar las gestiones necesarias para su reintegro.

De esta manera, las circunstancias de la salida del exfuncionario presentan dos versiones distintas: Mizrachi sostiene que hubo abandono del puesto, mientras que Correa argumentó que su hermano esperaba instrucciones y condiciones adecuadas para continuar desempeñando sus labores.

Mizrachi dice mantener respeto por trayectoria de Correa

Pese a las diferencias, Mizrachi afirmó que mantiene su admiración y respeto por la trayectoria pública de Mayín Correa.

Sin embargo, el alcalde vinculó los posteriores cuestionamientos de la gobernadora contra su administración con la decisión de no reintegrar a su hermano.

La respuesta de Mizrachi se produjo después de nuevos cuestionamientos públicos de Correa sobre su gestión en la Alcaldía de Panamá.