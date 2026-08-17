Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 15:59

MiBus anuncia cambios en varias rutas de metrobús en Panamá

MiBus anunció modificaciones en diversas rutas de metrobús en sectores de la ciudad de Panamá y en Panamá Norte.

MiBus anuncia cambios en varias rutas de metrobús.

MiBus anuncia cambios en varias rutas de metrobús.

MiBus
Ana Canto
Por Ana Canto

Empresa de Transporte Masivo de Panamá - MiBus informó sobre la habilitación de modificaciones en diversas rutas de metrobús en sectores de la ciudad de Panamá y en Panamá Norte.

Cambio operativo en las rutas de MiBus

  • Ruta I672: ZP 5 de Mayo - Viaducto - Vía Israel - Panamá Viejo - Metro Cincuentenario
  • Ruta I182: ZP 5 de Mayo - Vía Israel - Av. Ernesto T. Lefevre - 12 de Octubre - Vía Transístmica - Metro Los Andes
  • Cambio de ruta T040 a la ruta T042: Entrada Alcalde Díaz - ZP Chilibre - Autopista - ZP 5 de Mayo
  • Ruta T080 realizará la ruta T040: ZP Chilibre - Autopista - Albrook
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