MiBus anuncia cambios en varias rutas de metrobús en Panamá

Empresa de Transporte Masivo de Panamá - MiBus informó sobre la habilitación de modificaciones en diversas rutas de metrobús en sectores de la ciudad de Panamá y en Panamá Norte.
Cambio operativo en las rutas de MiBus
- Ruta I672: ZP 5 de Mayo - Viaducto - Vía Israel - Panamá Viejo - Metro Cincuentenario
- Ruta I182: ZP 5 de Mayo - Vía Israel - Av. Ernesto T. Lefevre - 12 de Octubre - Vía Transístmica - Metro Los Andes
- Cambio de ruta T040 a la ruta T042: Entrada Alcalde Díaz - ZP Chilibre - Autopista - ZP 5 de Mayo
- Ruta T080 realizará la ruta T040: ZP Chilibre - Autopista - Albrook