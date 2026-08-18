VRS en Panamá: Minsa reporta 18 defunciones y prepara anticuerpo para recién nacidos

El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel mantiene la vigilancia ante el incremento de casos del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en Panamá, mientras el Ministerio de Salud (Minsa) prepara el uso de un anticuerpo monoclonal para proteger a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

El director del Hospital del Niño, Paul Gallardo, ha advertido sobre el aumento de la demanda asociada a enfermedades respiratorias. En julio, el centro hospitalario informó que tenía 20 pacientes ingresados por complicaciones relacionadas con el VRS.

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Contenido de interés: Minsa aplicará desde el 24 de agosto anticuerpo monoclonal para proteger a bebés contra el VSR

El VRS afecta principalmente a niños pequeños y puede provocar complicaciones respiratorias, especialmente en lactantes y menores de dos años.

Minsa prepara anticuerpo monoclonal para recién nacidos

"De las 18 defunciones, las mamás no habían recibido la vacuna. Y entran otras condicionantes, como en su momento sabemos, cuando hablamos de niños de menores de 5 años, tema de estado inmunológico, tema del estado nutricional, poder tener otro tipo de enfermedades que complican… pic.twitter.com/jhodoh3BBX — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2026

Ante el comportamiento de los virus respiratorios, el Minsa ha reforzado su estrategia de prevención mediante una combinación de vacunación durante el embarazo y anticuerpos monoclonales para los recién nacidos.

La institución informó que las embarazadas pueden recibir la vacuna contra el VRS durante el embarazo, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé y protegerlo durante sus primeros meses de vida.

Para los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo, el Minsa contempla la administración de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que proporciona inmunidad pasiva contra el VRS.

La estrategia busca reducir el riesgo de que los bebés desarrollen cuadros respiratorios graves y requieran hospitalización.

¿Qué se sabe de las defunciones por VRS?

"Defunciones de virus sincitial respiratorio son 18, 16 pertenecen a menores de 5 años, 2 mayores de 65 años, 2 de esas defunciones son de sexo masculino, 6 pertenecen al sexo femenino y en las áreas donde hemos identificado las defunciones, seis pertenecen a la comarca Ngäbe… pic.twitter.com/NXYrEfUFCf — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2026

De acuerdo con la declaración atribuida a la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, se han identificado 18 defunciones asociadas al virus, de las cuales 16 corresponden a menores de 5 años y dos a personas mayores de 65 años.

Gill explicó que, entre los menores fallecidos, también se identificaron otros factores que pudieron complicar la evolución de la enfermedad, entre ellos condiciones relacionadas con el estado inmunológico, nutricional y otras enfermedades.

La funcionaria señaló además que las madres de los menores fallecidos no habían recibido la vacuna contra el VRS durante el embarazo. Esta cifra debe mantenerse atribuida al Minsa hasta que se publique el boletín epidemiológico que permita verificarla de manera independiente.

¿En qué provincias se han registrado defunciones?

Según la distribución presentada por el Minsa, las defunciones se han identificado en diferentes regiones del país, entre ellas:

Comarca Ngäbe-Buglé: 6

Bocas del Toro: 3

Chiriquí: 3

Panamá Oeste: 2

Otras regiones del país.

Estos datos reflejan que el comportamiento del virus no se limita a la capital y que existen comunidades donde los niños pueden enfrentar mayores riesgos ante complicaciones respiratorias.

¿Cómo proteger a los bebés del virus sincitial?

El Minsa ha insistido en que la prevención comienza desde el embarazo. La vacunación materna permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento.

Además, las autoridades recomiendan mantener medidas de higiene y evitar exponer innecesariamente a los lactantes a lugares con grandes aglomeraciones.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Lavarse frecuentemente las manos.

Evitar el contacto del bebé con personas enfermas.

No exponer innecesariamente a los recién nacidos a aglomeraciones.

Mantener una adecuada higiene respiratoria.

Buscar atención médica si el bebé presenta dificultad para respirar.

El Minsa ha advertido que algunos signos de alarma requieren atención inmediata, entre ellos respiración rápida, hundimiento de las costillas al respirar y aleteo nasal.