MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro este martes; 20 centros seguirán cerrados

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 18 de agosto se reanudarán las clases en toda la región educativa de Bocas del Toro, a excepción de 20 centros educativos en los cuales se mantendrá la suspensión de la jornada escolar debido al riesgo que representan las condiciones climáticas.
Como medida de apoyo, el MEDUCA ha dispuesto de los centros educativos Puente Blanco y California, los cuales albergan a 157 personas. En estos planteles, los estudiantes continuarán su proceso educativo de manera virtual para garantizar la continuidad de sus aprendizajes mientras mejoran las condiciones en la zona.