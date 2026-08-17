MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro este martes; 20 centros seguirán cerrados

MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro. TReporta

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 18 de agosto se reanudarán las clases en toda la región educativa de Bocas del Toro, a excepción de 20 centros educativos en los cuales se mantendrá la suspensión de la jornada escolar debido al riesgo que representan las condiciones climáticas.

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Se recomienda a los directores de los planteles y a las autoridades regionales adoptar las medidas pertinentes ante situaciones o condiciones que representen un peligro para la seguridad de la comunidad educativa.

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