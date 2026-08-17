Bocas del Toro Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 18:03

MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro este martes; 20 centros seguirán cerrados

Como medida de apoyo, el MEDUCA ha dispuesto de los centros educativos Puente Blanco y California, los cuales albergan a 157 personas.

MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro.

MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 18 de agosto se reanudarán las clases en toda la región educativa de Bocas del Toro, a excepción de 20 centros educativos en los cuales se mantendrá la suspensión de la jornada escolar debido al riesgo que representan las condiciones climáticas.

Se recomienda a los directores de los planteles y a las autoridades regionales adoptar las medidas pertinentes ante situaciones o condiciones que representen un peligro para la seguridad de la comunidad educativa.

Como medida de apoyo, el MEDUCA ha dispuesto de los centros educativos Puente Blanco y California, los cuales albergan a 157 personas. En estos planteles, los estudiantes continuarán su proceso educativo de manera virtual para garantizar la continuidad de sus aprendizajes mientras mejoran las condiciones en la zona.

En esta nota:
Seguir leyendo

Contraloría anuncia auditoría al proceso de adquisición de computadoras en el Meduca

Contraloría auditará compra de computadoras del Meduca: revisará 49 oferentes y cambios en el contrato

Presidente Mulino designa a Ventura Vega como nuevo ministro de Educación

Recomendadas

Más Noticias