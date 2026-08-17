SINAPROC declara Alerta Amarilla en Bocas del Toro y zonas comarcales por lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ), con base en las condiciones hidrometeorológicas reportadas y los análisis técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informa que se mantiene un escenario favorable para la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con la información del IMHPA, estas condiciones podrían generar incrementos rápidos en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables, deslizamientos de tierra y otras afectaciones. La situación adquiere especial relevancia en el occidente del país, particularmente en la provincia de Bocas del Toro, donde persiste una alta saturación de los suelos.

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Como elemento adicional de riesgo, se mantiene el incremento en el nivel del río Sixaola, mientras que el río Changuinola presenta una elevación en su cauce, con posibilidad de desbordamientos en sectores bajos y áreas de influencia.

Según el pronóstico del IMHPA, entre el 17 y el 22 de agosto de 2026 Panamá presentará condiciones variables, con una primera fase de mayor inestabilidad entre el 17 y el 19 de agosto asociada al paso de una onda tropical.

A partir de las 3:00 p.m. de este lunes 17 de agosto de 2026, el Sinaproc declara Alerta Amarilla para las siguientes zonas:

Provincia de Bocas del Toro: Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande y Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé (Región Ño Kribo): Kusapín, Kankintú y Jirondai.

Comarca Naso Tjër Di.

Ante este escenario, se establecen las siguientes medidas de prevención para la población:

Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas anegadas.

Alejarse del margen de cauces que presenten incremento en sus niveles.

Extremar las medidas de precaución en áreas propensas a deslaves e inundaciones.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SINAPROC y el IMHPA, así como atender las indicaciones de los estamentos de emergencia.

La institución mantiene una vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y comunicará oportunamente cualquier variación en las medidas de alerta.