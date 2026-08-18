Mulino se reúne con congresistas de EE. UU. para abordar seguridad, migración y narcotráfico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , se reunió este lunes 17 de agosto con una delegación del Congreso de Estados Unidos para abordar temas relacionados con la seguridad, la migración irregular y la lucha contra el narcotráfico, como parte de los mecanismos de cooperación entre ambos países.

En el encuentro participaron tres senadores y dos miembros de la Cámara de Representantes estadounidense, quienes estuvieron acompañados por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

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La delegación estuvo integrada por los senadores Christopher Andrew (Delaware), Tammy Green Baldwin (Wisconsin) y Gary Peters (Michigan), además de los representantes Michael Turner (Ohio) y Sara Jacobs (California).

¿Qué hablaron Mulino y los congresistas de Estados Unidos?

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, se reunió este lunes 17 de agosto con tres senadores y dos representantes de la Cámara estadounidense, y abordaron temas referentes a la seguridad, la migración irregular y el combate al narcotráfico a través de los mecanismos de… pic.twitter.com/ZNSikdNQuV — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2026

Durante la reunión, las autoridades de ambos países analizaron diferentes asuntos relacionados con la seguridad regional y la cooperación para enfrentar las organizaciones criminales y el narcotráfico.

También conversaron sobre los mecanismos de cooperación entre Panamá y Estados Unidos para atender el fenómeno de la migración irregular.

Uno de los puntos destacados fue la iniciativa “Escudo de las Américas”, orientada a contrarrestar las acciones de cárteles y organizaciones criminales en el continente.

La delegación estadounidense y el Gobierno panameño coincidieron en la importancia de este tipo de iniciativas dentro de los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado.

Seguridad del Canal de Panamá

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la seguridad del Canal de Panamá, considerado una ruta estratégica para el comercio internacional y las cadenas mundiales de suministro.

En este contexto, se destacó el desarrollo del reciente ejercicio multinacional Panamax, enfocado en fortalecer las capacidades de seguridad relacionadas con el Canal.

La reunión también permitió evaluar la continuidad de la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad regional.

Estados Unidos muestra interés en proyectos de infraestructura en Panamá

Durante el encuentro, los congresistas estadounidenses también expresaron el interés de que empresas de Estados Unidos tengan una mayor participación en grandes proyectos de infraestructura que se desarrollen en Panamá.

Este aspecto abre otro frente dentro de la relación bilateral, más allá de los temas de seguridad y migración.

La delegación estadounidense manifestó además su disposición a colaborar para mitigar el impacto ambiental que ha generado la migración irregular en la región del Darién.

Panamá y Estados Unidos fortalecen cooperación

La reunión se produce en un contexto en el que Panamá y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en materia de seguridad, migración, lucha contra el narcotráfico y protección de rutas estratégicas para el comercio internacional.

Los temas discutidos reflejan el interés de ambos países en mantener y ampliar los mecanismos de cooperación frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales.