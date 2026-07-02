Este jueves, las selecciones de España y Austria se miden en el Estadio de los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 2 de julio de 2026 - 14:26
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 España vs. Austria
Este jueves, las selecciones de España y Austria se miden en el Estadio de los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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