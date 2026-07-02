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Mundial 2026 Mundial 2026 -  2 de julio de 2026 - 14:26

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 España vs. Austria

Este jueves, las selecciones de España y Austria se miden en el Estadio de los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026 España vs. Austria. 

Mundial 2026 España vs. Austria. 

@fifaworldcup
María Hernández
Por María Hernández

Este jueves, las selecciones de España y Austria se miden en el Estadio de los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 España vs. Austria

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