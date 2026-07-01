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Mundial 2026 Mundial 2026 -  1 de julio de 2026 - 16:09

Mundial 2026: partidos para este jueves 2 de julio y donde ver

Este jueves 2 de julio sigue la emoción del Mundial 2026 con los dieciseisavos de final. A partir de esta instancia, las selecciones luchan por mantenerse.

Mundial 2026: España vs. Austria 2:00 p.m.

Mundial 2026: España vs. Austria 2:00 p.m.

@easportsfces
María Hernández
Por María Hernández

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.

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