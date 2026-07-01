Mundial 2026: partidos para este jueves 2 de julio y donde ver

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.
Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final
- España vs. Austria 2:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Portugal v. Croacia 6.00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Suiza vs. Argelia 10.00 p.m. (RPC y Medcom Go)