Noruega vence a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos del Mundial 2026

Noruega vence a Costa de Marfil en la ronda de clasificación del Mundial 2026.

Un gol de Erling Haaland en el minuto 86 marcó este martes la diferencia y clasificó a Noruega, tras vencer por 1-2 a Costa de Marfil, a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá a Brasil el próximo 5 de julio en East Rutherford.

El marcador lo abrió el conjunto nórdico con un golazo de Antonio Nusa al minuto 39. No habían transcurrido diez minutos del segundo tiempo cuando Nicolas Pépé tuvo una oportunidad clara para empatar, pero el arquero Ørjan Nyland logró tapar el remate.

El empate marfileño llegó desde el banco de suplentes. El delantero Amad Diallo encaró por la derecha, realizó una pared en el área con Pépé, se filtró entre dos defensores y definió de zurda al segundo palo, pero no logró remontar luego del gol de jugador de Manchester City.

Con este resultado, Noruega enfrentará a La Canarinha este domingo 5 de julio en el Estadio de Nueva York, por el pase a los cuartos de final.