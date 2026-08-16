Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía: el uniforme blanco vuelve después de 23 años

Después de 23 años fuera de las calles, el emblemático uniforme blanco de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía (EPIHO) volvió a ser portado por estudiantes de esta institución durante la conmemoración del 507.º aniversario de la fundación de Panamá Viejo, este sábado 15 de agosto de 2026.

La historia del uniforme está vinculada con la evolución de la antigua Escuela Profesional de Mujeres, institución que posteriormente adoptó el nombre de Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía.

La escuela tiene sus antecedentes en los primeros esfuerzos de la República por establecer espacios de formación profesional para las mujeres. Uno de sus momentos fundamentales ocurrió en 1923, cuando fue reorganizada y abrió nuevamente sus puertas el 14 de septiembre de ese año, fecha reconocida por la comunidad educativa como la fundación de la institución en su etapa moderna.

El blanco como símbolo de “La Colmena”

El color blanco estuvo asociado a valores como el orden, el aseo, la disciplina y la pulcritud, principios que formaban parte de la identidad de la institución.

Vestir el uniforme también implicaba representar el nombre de la Escuela Profesional y formar parte de una comunidad educativa que durante generaciones estuvo vinculada al nombre de “La Colmena”.

Esta denominación evoca conceptos como trabajo, esfuerzo, organización y cooperación.

La propia identidad de la institución quedó plasmada en su himno, que incluye el verso: “Con el trabajo obtener la miel, entremos prestos al colmenar”.

El uniforme dejó de utilizarse en 2003

De acuerdo con la memoria histórica institucional relacionada con el rescate de esta pieza, 2003 fue el último año de utilización cotidiana del uniforme blanco. A partir de entonces, la vestimenta dejó de formar parte del día a día de las estudiantes.

El regreso del uniforme se produjo en una fecha especialmente significativa para Panamá: 15 de agosto de 2026, cuando se conmemoraron los 507 años de la fundación de Panamá Viejo.

El escenario permitió unir dos elementos de la memoria histórica panameña: por un lado, la historia de Panamá Viejo y, por otro, el legado educativo de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía.

El rescate del uniforme fue presentado por la Banda de Música Ascanio Arosemena de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía. La agrupación lleva el nombre de Ascanio Arosemena Chávez, estudiante de esta institución y uno de los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964.

Durante la actividad, la delegación femenina integrada por el batallón femenino, bastoneras y color guard de la banda portó el emblemático uniforme. El homenaje establece así un vínculo entre distintas generaciones de estudiantes y diferentes momentos de la historia de Panamá.