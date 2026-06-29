Luna de Fresa iluminará el cielo de Panamá esta tarde: a qué hora verla

Los amantes de la astronomía tendrán una cita con el cielo este lunes, cuando la Luna de Fresa haga su aparición y ofrezca uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

El mejor momento para observarla será a las 6:56 p.m., cuando la Luna comience a elevarse sobre el horizonte. En ese instante se apreciará visualmente más grande e imponente, un efecto óptico provocado por su baja posición en el cielo.

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¿Por qué se llama Luna de Fresa?

Aunque su nombre podría hacer pensar que el satélite natural adquirirá un color rosado, la Luna de Fresa no cambia de color. Esta denominación proviene de las antiguas tribus nativas de Norteamérica, que utilizaban la luna llena de junio para marcar el inicio de la temporada de cosecha de fresas silvestres.

¿La Luna Rosa?

No te dejes engañar por su nombre.

La Luna no se teñirá de rosa. Este término proviene de los pueblos nativos de América del Norte, quienes la asociaron con la floración del phlox musgoso, una planta silvestre de color rosado que florece en primavera. pic.twitter.com/g77ngXBUH4 — Dirección Nacional de Ciencias Espaciales - UTP (@oaputp) April 13, 2025

¿De qué color se verá en Panamá?

Durante su salida, la Luna puede adquirir tonalidades amarillas, anaranjadas o rojizas, debido a la forma en que la atmósfera terrestre dispersa la luz cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte.

Si las condiciones meteorológicas son favorables y el cielo permanece despejado, los panameños podrán disfrutar del espectáculo natural durante las primeras horas de la noche.

Recomendaciones para observar la Luna de Fresa

Para apreciar mejor este fenómeno, se recomienda buscar un lugar con buena visibilidad hacia el horizonte este y con la menor contaminación lumínica posible.

No se requiere telescopio ni equipo especializado para observar la Luna de Fresa, aunque unos binoculares pueden ayudar a distinguir con mayor detalle su superficie.