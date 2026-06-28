Incendio en Casco Antiguo: Damnificados serán trasladados a albergue temporal

Las familias que perdieron sus viviendas tras el voraz incendio que consumió por completo un caserón ubicado en Calle 12, en el Casco Antiguo, serán reubicadas temporalmente en un albergue habilitado en el gimnasio José "Beto" Remón, en Calidonia.

De acuerdo con el censo de damnificados realizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el siniestro dejó 81 personas afectadas , entre ellas 32 adultos, 13 adultos mayores, 7 adolescentes, 23 niños y niñas, y 6 bebés de hasta tres meses de edad.

Gobierno coordina atención a las familias afectadas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que el Despacho de la Primera Dama, el Miviot, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y las demás entidades que integran el Gabinete Social trabajan de manera conjunta para brindar asistencia a los damnificados.

Las familias que perdieron su hogar tras el voraz incendio que consumió en su totalidad un caserón en Calle 12 en Casco Antiguo, serán reubicadas temporalmente en un albergue habilitado en el Gimnasio José “Beto” Remón, en Calidonia.



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Según explicó el mandatario, la prioridad es garantizar que las familias cuenten con un refugio temporal seguro mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas del inmueble afectado.

Miviot evaluará los daños para una reubicación definitiva

Mulino indicó que, una vez concluyan las inspecciones del Miviot, el Gobierno avanzará en el proceso para ayudar a las familias a acceder a una solución habitacional permanente.

Las autoridades mantienen la coordinación de la atención social y humanitaria para las personas afectadas por el incendio, mientras continúa el acompañamiento a quienes perdieron sus pertenencias y viviendas en este hecho registrado en el Casco Antiguo.