Ministra Lucy Molinar pide transparencia en la elección del rector de la UNACHI

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) participaron en una reunión en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), con el objetivo de conocer el proceso de elección del nuevo rector de la institución.

La directora de la ANTAI, Sheyla Castillo de Arias, indicó que la visita a la casa de estudios superiores tuvo como propósito prevenir e instar a los responsables de la universidad al cumplimiento de las normas éticas que rigen a todos los funcionarios públicos.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, detalló que en el encuentro, en el que también participaron estudiantes, se solicitó que se cumpla a cabalidad con un proceso electivo transparente y respetuoso hacia la comunidad educativa.

"Que esta sea la elección de un rector que no tenga semejanza con cualquier elección de carácter político. Esta es una elección académica donde el debate tiene que ser académico y de altura", señaló Molinar.

Asimismo, la titular de Educación explicó que se logró conversar sobre la crisis económica de la universidad, la cual, a su criterio, se originó por la complacencia de muchas personas. "Tenemos que hacer ajustes grandes", puntualizó.

Finalmente, la ministra destacó que mantiene el optimismo de que la UNACHI cambie y mejore satisfactoriamente, a pesar de los sacrificios que esto implique.