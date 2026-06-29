Aduanas se pronuncia tras aprehensión de tres funcionarios por presuntos actos de corrupción

La Autoridad Nacional de Aduanas emitió un comunicado luego de la aprehensión de tres funcionarios de la institución, investigados por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública.

Según informó la entidad, los funcionarios son señalados de presuntamente exigir pagos indebidos a un usuario, de los cuales habrían recibido inicialmente un adelanto, bajo la promesa de completar la suma de B/.20,000.00.

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Aduanas reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción

En su comunicado, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular que afecte la función pública.

Comunicado de la Autoridad Nacional de @aduanaspanama tras la aprehensión de tres funcionarios de la institución por presuntos actos de corrupción.



La entidad detalló que éstos son señalados de exigir pagos indebidos a un usuario, "de los cuales habrían recibido inicialmente un… https://t.co/o8oc8vMqxx pic.twitter.com/9ti0mUEyoU — Telemetro Reporta (@TReporta) June 29, 2026

Asimismo, indicó que colaborará con las autoridades competentes durante el desarrollo de las investigaciones para esclarecer los hechos.

Habilitan canales para presentar denuncias

La Autoridad Nacional de Aduanas recordó a la ciudadanía que mantiene disponibles diversos canales para denunciar posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por servidores públicos.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 506-7444, llamando al 311 o escribiendo al correo electrónico [email protected].

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes dentro de este caso.