Aduanas se pronuncia tras aprehensión de tres funcionarios por presuntos actos de corrupción

La Autoridad Nacional de Aduanas emitió un comunicado luego de la aprehensión de tres funcionarios de la institución, investigados por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública.
Contenido relacionado: Tres funcionarios de Aduanas son aprehendidos por corrupción
Aduanas reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción
En su comunicado, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular que afecte la función pública.
Asimismo, indicó que colaborará con las autoridades competentes durante el desarrollo de las investigaciones para esclarecer los hechos.
Habilitan canales para presentar denuncias
La Autoridad Nacional de Aduanas recordó a la ciudadanía que mantiene disponibles diversos canales para denunciar posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por servidores públicos.
Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 506-7444, llamando al 311 o escribiendo al correo electrónico [email protected].
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes dentro de este caso.