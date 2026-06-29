PASECOOP: este 2 de julio inicia el pago para estudiantes de Panamá y Panamá Oeste

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) anunció que este miércoles 2 de julio realizará la primera entrega del Programa de Asistencia Social Educativa (Pasecoop) para los beneficiarios de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La jornada forma parte del calendario establecido por la entidad para hacer efectivo este apoyo económico dirigido a estudiantes beneficiarios del programa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Aduanas retiene $10,440 a pasajera en Panamá Pacífico; detectan billetes presuntamente falsos

Primera entrega del Pasecoop

De acuerdo con el IPACOOP, la entrega del Pasecoop beneficiará a estudiantes de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, quienes podrán recibir este apoyo en la fecha programada por la institución.

El @IPACOOP realizará este 2 de julio la primera entrega del Programa de Asistencia Social Educativa (Pasecoop) para beneficiarios de las provincias de Panamá y Panamá Oeste. pic.twitter.com/0OjQ3LlTBb — Telemetro Reporta (@TReporta) June 29, 2026

El programa tiene como objetivo brindar asistencia social educativa a estudiantes vinculados al sector cooperativo, contribuyendo a respaldar su permanencia y desarrollo académico.

IPACOOP reitera llamado a los beneficiarios

La institución exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales sobre el proceso de entrega y a cumplir con los requisitos establecidos para retirar el beneficio.

Asimismo, recomendó consultar los canales oficiales del IPACOOP para conocer cualquier actualización relacionada con el cronograma de pagos o la documentación requerida.