PASECOOP: este 2 de julio inicia el pago para estudiantes de Panamá y Panamá Oeste

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) anunció que este miércoles 2 de julio realizará la primera entrega del Programa de Asistencia Social Educativa (Pasecoop) para los beneficiarios de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
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Primera entrega del Pasecoop
De acuerdo con el IPACOOP, la entrega del Pasecoop beneficiará a estudiantes de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, quienes podrán recibir este apoyo en la fecha programada por la institución.
El programa tiene como objetivo brindar asistencia social educativa a estudiantes vinculados al sector cooperativo, contribuyendo a respaldar su permanencia y desarrollo académico.
IPACOOP reitera llamado a los beneficiarios
La institución exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales sobre el proceso de entrega y a cumplir con los requisitos establecidos para retirar el beneficio.
Asimismo, recomendó consultar los canales oficiales del IPACOOP para conocer cualquier actualización relacionada con el cronograma de pagos o la documentación requerida.