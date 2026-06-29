MINSA refuerza la prevención del dengue en Pueblo Nuevo con jornada de sensibilización

El Ministerio de Salud ( MINSA ), a través de la Región de Salud de Panamá Metro, llevó a cabo una jornada de sensibilización en el corregimiento de Pueblo Nuevo con el objetivo de reforzar las acciones de prevención del dengue y promover la participación de la comunidad en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

La actividad se realizó en los alrededores del Centro de Salud Rómulo Roux, donde funcionarios del MINSA entregaron folletos informativos a los transeúntes y exhibieron pancartas con mensajes educativos dirigidos a crear conciencia sobre la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua.

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MINSA promueve la eliminación de criaderos del mosquito

Durante la jornada, el personal de salud brindó recomendaciones a los ciudadanos sobre las medidas preventivas que pueden adoptar en sus hogares, entre ellas mantener patios limpios, eliminar envases en desuso, limpiar canaletas y evitar la acumulación de agua, principal ambiente de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

El MINSA destacó que la participación de la comunidad es fundamental para reducir el riesgo de contagios, ya que la eliminación de criaderos continúa siendo una de las estrategias más efectivas para controlar la propagación del mosquito.