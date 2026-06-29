Vuelve a temblar en Venezuela hoy: Fuerte sismo sacude Caracas

Un sismo de magnitud 4.6 sacudió este lunes el norte de Venezuela , la misma región devastada por los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejan hasta el momento al menos 1,450 personas fallecidas y 3,150 heridas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico obligó a numerosos residentes a salir nuevamente de sus viviendas por temor a nuevos colapsos. De acuerdo con el USGS, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

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Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó una magnitud de 4.2 para este nuevo evento sísmico.

Más de 400 réplicas mantienen en alerta a la población

#LoÚltimo Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y la vecina La Guaira el lunes por la mañana, poco después de las 07H00 locales (11H00 GMT), constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los 1.500 muertos.



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Cinco días después de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, las autoridades han contabilizado más de 400 réplicas, lo que mantiene vigentes diversas medidas preventivas, entre ellas la recomendación de no utilizar ascensores y la suspensión del servicio de gas natural en algunos sectores, especialmente en Caracas.

La población continúa en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.

Continúan las labores de búsqueda y rescate

Las labores de búsqueda de sobrevivientes prosiguen, principalmente, entre los escombros de edificaciones en el estado de La Guaira, considerado el epicentro de la devastación.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró el llamado a mantener las operaciones de rescate y anunció que el Gobierno desarrolla planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas a causa de los derrumbes.

Aumenta el número de víctimas y desaparecidos

Las autoridades venezolanas mantienen en 1,450 la cifra de fallecidos y reportan 3,150 personas heridas, además de 12,721 familias damnificadas.

Asimismo, informaron que 33 personas han sido rescatadas con vida, aunque no precisaron en qué periodo ocurrieron estos rescates.

Entre tanto, varios gobiernos actualizaron el balance de ciudadanos extranjeros afectados por la tragedia. Hasta el momento se reportan 17 españoles fallecidos, 7 portugueses, 46 lusodescendientes —entre ellos ocho menores de edad— y tres ciudadanos chilenos.

En cuanto a los desaparecidos, continúan las labores para localizar a 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes, mientras los equipos nacionales e internacionales siguen desplegados en las áreas más afectadas.

FUENTE: EFE