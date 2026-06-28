Delcy Rodríguez recibe a los rescatistas panameños que apoyarán las labores de búsqueda en Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , recibió este domingo al equipo de rescatistas especializados de Panamá que participará en las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que afectaron al país.

El contingente panameño fue enviado como parte de la misión humanitaria organizada por el Gobierno de Panamá para apoyar a las autoridades venezolanas en la atención de la emergencia.

Rescatistas panameños son recibidos por Delcy Rodríguez

De acuerdo con la información oficial, los rescatistas permanecerán inicialmente siete días en territorio venezolano, aunque su estancia podrá extenderse dependiendo de las necesidades operativas en las zonas afectadas.

El equipo está conformado por personal especializado en búsqueda y rescate, quienes trabajarán en coordinación con las autoridades locales para localizar a personas desaparecidas y brindar apoyo en las áreas más impactadas por el desastre.

La misión forma parte de la ayuda humanitaria que Panamá ha desplegado hacia Venezuela, la cual también incluye el envío de alimentos, insumos de primera necesidad y equipos de asistencia para atender a las familias afectadas por los sismos.