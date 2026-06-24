MINSA suspende atención en centro de salud de Paraíso por falla eléctrica

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó a la población que la atención en el Centro de Salud de Paraíso, en la Región Metropolitana de Salud, quedó suspendida temporalmente debido a una interrupción en el suministro de energía eléctrica.

La falla eléctrica afecta las operaciones del centro médico desde hace varias horas, lo que obligó a tomar la decisión de suspender la atención al público durante el día de hoy.

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Medida busca proteger a usuarios y personal

Las autoridades de salud explicaron que la suspensión se adopta como medida preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal, además de asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios médicos.

Se suspende hoy la atención en el Centro de Salud de Paraíso por falta de energía eléctrica. pic.twitter.com/RnCuQXPWIH — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

El MINSA indicó que la situación es ajena a su voluntad y que se trabaja en coordinación para restablecer el servicio lo antes posible.

Llamado a la población

La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del MINSA para conocer actualizaciones sobre la reanudación de los servicios en el centro de salud. Asimismo, se recomendó a los usuarios reprogramar sus citas o acudir a otros centros de atención cercanos mientras se normaliza la situación.

Servicios de salud bajo contingencia

Este tipo de contingencias operativas puede afectar temporalmente la red de atención primaria, por lo que las autoridades reiteran la importancia de seguir las indicaciones oficiales y evitar acudir al centro mientras permanezca cerrado.