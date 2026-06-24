MINSA suspende atención en centro de salud de Paraíso por falla eléctrica

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó a la población que la atención en el Centro de Salud de Paraíso, en la Región Metropolitana de Salud, quedó suspendida temporalmente debido a una interrupción en el suministro de energía eléctrica.
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Medida busca proteger a usuarios y personal
Las autoridades de salud explicaron que la suspensión se adopta como medida preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal, además de asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios médicos.
El MINSA indicó que la situación es ajena a su voluntad y que se trabaja en coordinación para restablecer el servicio lo antes posible.
Llamado a la población
La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del MINSA para conocer actualizaciones sobre la reanudación de los servicios en el centro de salud. Asimismo, se recomendó a los usuarios reprogramar sus citas o acudir a otros centros de atención cercanos mientras se normaliza la situación.
Servicios de salud bajo contingencia
Este tipo de contingencias operativas puede afectar temporalmente la red de atención primaria, por lo que las autoridades reiteran la importancia de seguir las indicaciones oficiales y evitar acudir al centro mientras permanezca cerrado.