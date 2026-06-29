Pensión alimenticia: Diputado Jairo Salazar propone impedir la salida del país a quienes tengan deuda

Diputado Jairo Salazar propone impedir la salida del país a quienes tengan deuda

El diputado Jairo Salazar anunció que trabaja en un anteproyecto de ley que busca impedir la salida del país de las personas que mantengan deudas por pensión alimenticia, como parte de una iniciativa para fortalecer el cumplimiento de esta obligación en favor de niños y adolescentes.

El parlamentario explicó que la propuesta también contempla revisar la situación de quienes han perdido su empleo, pero continúan con pensiones alimenticias fijadas bajo condiciones económicas distintas, con el propósito de encontrar mecanismos que garanticen la protección de los menores sin afectar a quienes enfrentan dificultades económicas.

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Jairo Salazar impulsa nueva medida por deudas de pensión alimenticia

Según Salazar, el objetivo del anteproyecto es establecer medidas que incentiven el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y, al mismo tiempo, evaluar alternativas para los padres que han visto reducida su capacidad económica. La iniciativa deberá seguir el trámite correspondiente en la Asamblea Nacional antes de convertirse en un proyecto de ley.

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Ley contra el fraude de paternidad ya fue sancionada

El anuncio se produce días después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionara la Ley 535, que establece sanciones por fraude de paternidad en Panamá.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial, incorpora un nuevo artículo al Código Penal que fija penas de dos a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 días para quien induzca a un hombre a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo, oculte, altere o falsee información sobre la verdadera paternidad biológica o mantenga deliberadamente el engaño.

Esta legislación también fue impulsada por el diputado Jairo Salazar, quien ahora promueve nuevas medidas relacionadas con las obligaciones derivadas de la paternidad y la protección de los derechos de los menores.