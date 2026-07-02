Milagroso rescate en Venezuela: hombre sobrevive ocho días atrapado tras terremotos

Después de permanecer ocho días atrapado bajo los escombros, Hernán Gil, de 47 años, fue rescatado con vida este jueves en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos registrados en Venezuela .

El operativo fue ejecutado por rescatistas provenientes de Estados Unidos, junto a equipos de Costa Rica y especialistas de otros países que participan en las labores humanitarias desplegadas tras la tragedia.

Gil, quien trabajaba como vigilante de un centro comercial, quedó sepultado mientras se encontraba en la garita ubicada en el sótano del edificio al momento del sismo.

Puede leer: USAR no pierden la esperanza de encontrar a sobrevivientes en Venezuela

Tras 72 horas de intensas labores, rescatan de hombre en Venezuela

Los equipos de rescate lograron establecer contacto con él el pasado domingo, confirmando que seguía con vida. A partir de ese momento iniciaron una compleja operación que se prolongó durante 72 horas, debido a la gran cantidad de escombros que cubrían el lugar y al riesgo de colapso de la estructura.

Para garantizar la seguridad de la víctima y de los rescatistas, fue necesario construir una bóveda de protección con madera que permitió avanzar de forma controlada entre los restos del edificio.

Durante las labores, los especialistas consiguieron suministrarle agua para mantenerlo hidratado y aumentar sus posibilidades de supervivencia mientras continuaban las maniobras de extracción.

Finalmente, tras varios días de trabajo ininterrumpido, Hernán Gil fue liberado y trasladado para recibir atención médica, en uno de los rescates más complejos y esperanzadores registrados desde los terremotos que sacudieron a Venezuela.