USAR no pierden la esperanza de encontrar a sobrevivientes en Venezuela

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) continúa desplegado en las zonas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, donde mantiene las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes como parte del operativo internacional de respuesta a la emergencia.

Las 12 unidades especializadas panameñas trabajan en coordinación con las Células de Coordinación (UCC), responsables de asignar las áreas de intervención, coordinar las operaciones en estructuras colapsadas y administrar la información operativa en el terreno.

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USAR Panamá continúa labores de búsqueda en Venezuela

Para garantizar una respuesta continua, el contingente desarrolla sus labores mediante dos equipos que se relevan en turnos operativos de 12 horas.

Durante las últimas jornadas, los rescatistas han inspeccionado distintas estructuras colapsadas y efectuado labores especializadas de búsqueda de personas que pudieran permanecer atrapadas bajo los escombros.

Aunque hasta el momento no se han localizado personas con vida en las zonas asignadas al equipo panameño, los rescatistas mantienen la esperanza y continúan las operaciones debido a la magnitud de la emergencia.

Binomio canino participa en las inspecciones

Además de las labores de búsqueda y rescate, parte del contingente panameño dirige operaciones en campo y colabora en la gestión de información desde el puesto de mando para fortalecer la coordinación de las acciones de respuesta.

En las inspecciones también participa el binomio canino del BCBRP, integrado por el perro Rex y su guía, quienes apoyan la localización de posibles víctimas entre las estructuras colapsadas.

Equipo panameño continúa en buenas condiciones

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que las 12 unidades desplazadas a Venezuela se mantienen en buen estado de salud y continúan representando a Panamá con profesionalismo, disciplina y vocación de servicio.

La institución reiteró que su participación forma parte del compromiso de Panamá con la cooperación internacional y la atención de emergencias de gran magnitud, en apoyo a las labores humanitarias que se desarrollan tras los devastadores terremotos.