MINSA descarta suspensión de clases por brote de norovirus

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que no ha recomendado la suspensión de clases en escuelas y colegios, tanto públicos como particulares, en la provincia de Chiriquí, pese al brote de norovirus que ha provocado cientos de casos de vómitos y diarrea en el distrito de David.

La entidad aseguró que mantiene un monitoreo y vigilancia epidemiológica permanente, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del brote.

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Casos ascienden a 1,580, pero muestran una tendencia a la baja

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, indicó que hasta el momento se han registrado 1,580 casos atendidos en instalaciones del MINSA y de la Caja de Seguro Social (CSS) en Chiriquí.

Ante el brote de norovirus que se registra en la provincia de Chiriquí, la directora de Salud Pública del @MINSAPma, Yelkys Gill, explicó qué es y cómo se contagia: “este virus existe en Panamá desde hace décadas. Es importante decir que es un virus que tiene una alta tasa de… pic.twitter.com/9oHfkdVfvV — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

La funcionaria destacó que, desde el miércoles, los casos presentan una tendencia a la disminución, aunque las autoridades mantienen activas las medidas de vigilancia y respuesta sanitaria.

MINSA refuerza la atención médica

Como parte de las acciones para enfrentar el brote, el Ministerio de Salud informó que:

Reforzó los servicios de urgencias con más personal de salud.

Extendió los horarios de atención en los centros de salud del MINSA y la CSS en el distrito de David.

Mantiene el monitoreo epidemiológico en coordinación con otras instituciones.

El objetivo es que los pacientes con síntomas leves sean atendidos en el primer nivel de atención, permitiendo que los hospitales concentren sus recursos en personas con cuadros de mayor complejidad.

¿Qué se sabe del brote?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agente identificado corresponde al norovirus, conocido también como el "virus del vómito invernal".

El jefe nacional de Epidemiología, Pablo González, explicó que este virus es altamente contagioso y suele presentarse en lugares donde existe una alta concentración de personas, como guarderías, escuelas y cruceros.

La directora de Salud Pública del @MINSAPma, Yelkys Gill, explicó qué es el Norovirus, cómo se contagia y sus síntomas, ante un brote que se registra en la provincia de Chiriquí con 1,580 casos. Recomiendan a la ciudadanía reforzar medidas como el lavado de manos. pic.twitter.com/8EeRu9MQZ1 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

Añadió que el período de incubación oscila entre 12 y 48 horas, mientras que los síntomas generalmente duran entre uno y tres días, dependiendo del estado inmunológico de cada paciente.

Las investigaciones para determinar el origen exacto del brote continúan en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

¿Cómo se transmite el norovirus?

Según el MINSA, el virus puede propagarse por:

Contacto directo con personas infectadas.

Compartir utensilios o alimentos contaminados.

Tocar superficies contaminadas.

Consumir alimentos manipulados por personas infectadas.

Las autoridades informaron que no hay pacientes hospitalizados ni ha sido necesario realizar traslados relacionados con este brote, ya que todos los casos han recibido manejo ambulatorio.

Medidas de prevención recomendadas por el MINSA

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomienda:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, ya que el gel alcoholado no elimina completamente el norovirus.

Manipular correctamente los alimentos, asegurando su adecuada limpieza y cocción.

Mantener limpias las áreas comunes.

No automedicarse.

Mantener una buena hidratación.

Acudir inmediatamente a un centro de salud si se presentan signos de deshidratación, especialmente en niños, embarazadas y adultos mayores.

El MINSA reiteró que continuará informando a la población sobre la evolución del brote y mantendrá las acciones de vigilancia, investigación y seguimiento en la provincia de Chiriquí.