Canasta Básica supera los B/.361 en minisúpers y abarroterías durante en junio

El costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) registró un incremento durante la segunda quincena de junio de 2026, principalmente en los minisúpers y abarroterías, donde alcanzó un precio de B/.361.00.
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Canasta básica: Diferencia de precios entre comercios
Las cifras reflejan una diferencia de B/.58.00 entre los precios de la Canasta Básica en minisúpers y abarroterías, en comparación con los supermercados.
- Minisúpers y abarroterías: B/.361.00
- Supermercados: B/.303.00
Esta variación responde a factores como los costos de distribución, el volumen de compra y las condiciones de comercialización de cada tipo de establecimiento.
La Canasta Básica es un indicador del costo de los alimentos
La Canasta Básica de Alimentos sirve como referencia para medir el costo de un conjunto de productos esenciales que consumen las familias panameñas y es uno de los principales indicadores utilizados para dar seguimiento al comportamiento de los precios.
Su evolución también permite evaluar el impacto del costo de los alimentos en el presupuesto de los hogares.
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los precios de los productos de mayor consumo para conocer su comportamiento en los distintos canales de venta del país.