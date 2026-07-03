CSS cerrará nuevamente quirófanos del Complejo por compra de nuevos equipos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que algunos quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid deberán cerrar nuevamente de forma temporal en los próximos meses, como parte del proceso de adquisición e instalación de nuevos equipos médicos.

La institución explicó que la medida responde al tiempo que requiere la compra y reemplazo del equipamiento, con el objetivo de modernizar las salas de cirugía y fortalecer la atención a los pacientes.

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CSS: ¿Por qué volverán a cerrar los quirófanos?

De acuerdo con la CSS, el cierre temporal será necesario debido a los trabajos relacionados con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de nuevos equipos para los quirófanos del principal hospital de la institución.

La Caja del Seguro Social, @CSSPanama, explicó que debido al tiempo de espera por la compra de nuevos equipos, en los próximos meses se tendrán que cerrar nuevamente algunos quirófanos del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. pic.twitter.com/oKtFe1RjGA — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

La entidad indicó que estas labores forman parte del proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria y buscan mejorar la capacidad de respuesta de los servicios quirúrgicos.

Buscan fortalecer la atención médica

Aunque algunos quirófanos permanecerán fuera de servicio mientras se desarrollan los trabajos, la CSS señaló que estas acciones permitirán contar con equipos más modernos y eficientes para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La institución no precisó cuántos quirófanos serán intervenidos ni las fechas exactas en que iniciarán los cierres, información que será comunicada una vez avance el proceso de adquisición de los equipos.

La CSS reiteró que continuará implementando medidas para minimizar el impacto en la atención de los pacientes durante el desarrollo de estos trabajos.