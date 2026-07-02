China acepta reunirse con Panamá para tratar inspecciones a buques de bandera panameña

China acepta reunirse con Panamá.

Por Ana Canto El Ministerio de Transporte de la República Popular China aceptó la solicitud del Gobierno de Panamá para que delegaciones de ambos países se reúnan con el fin de abordar las inspecciones a buques de bandera panameña, entre otros asuntos.

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La Cancillería informó que una misión nacional visitará el país asiático del 16 al 18 de julio de 2026, y que los encuentros se desarrollarán entre directores generales de departamentos u oficinas.

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Durante la gira oficial, ambas partes mantendrán conversaciones para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo entre la República Popular China y la República de Panamá. Asimismo, realizarán intercambios técnicos sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito marítimo y promover el intercambio de buenas prácticas. El Ministerio de Transporte de la República Popular China aceptó la solicitud hecha por el Gobierno de Panamá, para que delegaciones de ambos países se reúnan para abordar sobre las inspecciones a buques de bandera panameña, entre otros temas.



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