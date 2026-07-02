China acepta reunirse con Panamá para tratar inspecciones a buques de bandera panameña

El Ministerio de Transporte de la República Popular China aceptó la solicitud del Gobierno de Panamá para que delegaciones de ambos países se reúnan con el fin de abordar las inspecciones a buques de bandera panameña, entre otros asuntos.
Durante la gira oficial, ambas partes mantendrán conversaciones para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo entre la República Popular China y la República de Panamá. Asimismo, realizarán intercambios técnicos sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito marítimo y promover el intercambio de buenas prácticas.