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Embajador de EE. UU. en Panamá habla sobre la intervención del observador de China ante la OEA y otros temas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, hizo referencia al reclamo del observador permanente de China ante la OEA, Xie Feng, sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato para la operación de dos puertos. También habló sobre la relación entre EE. UU. y Panamá, ayuda humanitaria, la posibilidad de que los panameños no requieran visa para ingresar a su país, los rumores de su posible reasignación a una nueva misión diplomática, entre otros temas.