Embajador de Estados Unidos destaca extradición de implicado en atentado de Alas Chiricanas

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, brindó detalles sobre la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso vinculado al grupo extremista Hezbolá y presunto responsable del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en 1994.

"Su captura y extradición se logra gracias a los gobiernos de Panamá Venezuela y Estados Unidos, y hoy representa un paso sumamente importante hacia la justicia, esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual final ofrezca paz a las familias de las víctimas que han esperando por más de 30 años por esta justicia", dijo el embajador.

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Cabrera subrayó que, durante los últimos 30 años, el FBI ha trabajado en estrecha colaboración con el Gobierno de Panamá para apoyar las investigaciones y asegurar que Hage Jalil enfrentara la justicia en territorio panameño.

El sospechoso fue capturado en Venezuela en noviembre de 2025. Tras la captura, Panamá formalizó la solicitud de extradición, proceso en el cual la embajada estadounidense brindó asistencia técnica y de coordinación.

Ali Zaki Hage Jalil llegó a suelo panameño la tarde de este lunes en un vuelo comercial de la aerolínea Copa Airlines, el cual aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tras su llegada, se activó un dispositivo de seguridad para su custodia y posterior procesamiento judicial.