Ministra de Gobierno anuncia cambios en el sistema penitenciario tras fuga masiva de reos

La ministra de Gobierno , Dinoska Montalvo, afirmó que el sistema penitenciario panameño enfrentará cambios significativos tras la fuga masiva de privados de libertad en La Joyita, registrada el pasado 1 de junio.

"Habrá un antes y un después", manifestó la titular de Gobierno al referirse a las medidas que se implementarán una vez concluyan las investigaciones sobre lo ocurrido.

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La ministra Montalvo señaló que, como responsable política del sistema penitenciario, continuará dando la cara ante la ciudadanía mientras las autoridades competentes determinan las responsabilidades correspondientes.

La ministra indicó que actualmente se mantienen activas las labores de búsqueda de los evadidos y exhortó a quienes permanecen prófugos a entregarse voluntariamente. Informó que hasta el momento se han recapturado 148 personas, mientras que la cifra de los que aún permanecen fuera de custodia continúa variando conforme avanzan los operativos.

Asimismo, recordó que los privados de libertad que escaparon enfrentarán un nuevo proceso judicial por el delito de evasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062586262792384930&partner=&hide_thread=false “Hay personas que se han entregado voluntariamente. En este momento nos acaba de llegar incluso una nota de otros cuatro privados de libertad que se han entregado también, sin embargo, hasta que yo no los tenga dentro del Centro Penitenciario La Joyita ellos no están dentro del… pic.twitter.com/bEQza4xDC7 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

La ministra de Gobierno dijo que hay una Investigación en curso

Montalvo explicó que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) lidera las investigaciones internas para determinar cómo se debilitó la seguridad externa del centro penitenciario y establecer posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.

Agregó que todo el personal que se encontraba de turno al momento de los hechos está siendo investigado como parte del proceso.

La ministra también confirmó que tres privados de libertad fallecieron durante los incidentes registrados en el centro penal, mientras que uno de los casos es investigado como un posible homicidio por parte del Ministerio Público.

"Todas las cabezas están a disposición", sostuvo la funcionaria, quien indicó que corresponderá al presidente de la República tomar las decisiones que considere necesarias una vez se conozcan los resultados de las investigaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062588898925015301&partner=&hide_thread=false “El Ministerio de Seguridad en este momento, a través de la DRP, está llevando adelante todas las investigaciones para poder deslindar responsabilidades. Está ocurriendo mucho, hay mucho movimiento dentro, sin embargo, hay investigaciones andando, no las queremos perjudicar,… pic.twitter.com/jQOtzqhNia — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

El ministerio de Gobierno insiste en necesidad de nuevas cárceles

Durante sus declaraciones, Montalvo reiteró la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país, incluyendo la construcción de centros de máxima seguridad que permitan una mejor clasificación y control de los privados de libertad de alta peligrosidad.

La funcionaria señaló que los recientes acontecimientos evidencian la importancia de seguir modernizando el sistema penitenciario para garantizar mayores niveles de seguridad y reducir riesgos dentro de los centros penales.