Fugados de La Joyita: recapturan a 48 privados de libertad tras evasión masiva

Las autoridades de seguridad han logrado recapturar a 48 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante los disturbios registrados en el complejo carcelario.
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Según indicó el funcionario, los operativos se desarrollan en coordinación con otros estamentos de seguridad para ubicar a los privados de libertad que aún permanecen prófugos.
Continúa la búsqueda de privados de libertad evadidos de La Joyita
Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene activado el dispositivo de búsqueda y captura en distintos puntos del país con el objetivo de localizar al resto de los evadidos.
Las acciones forman parte de la respuesta institucional tras los hechos registrados en La Joyita, donde además se reportaron daños a las instalaciones y víctimas durante los disturbios.
Las autoridades no han precisado cuántos privados de libertad permanecen sin ser ubicados, mientras continúan los operativos de seguridad y verificación en áreas cercanas al centro penitenciario.