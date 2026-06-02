Fugados de La Joyita: recapturan a 48 privados de libertad tras evasión masiva

Las autoridades de seguridad han logrado recapturar a 48 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante los disturbios registrados en el complejo carcelario.

La información fue confirmada este martes por Héctor De Sedas, subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), quien explicó que la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata tras conocerse la fuga masiva.

"Ante la conocida evasión masiva de detenidos del complejo penitenciario La Joya, de manera inmediata desplegamos un contingente del SENAFRONT para realizar operativos férreos y contundentes, que nos permitieron la recaptura de 48 detenidos que se evadieron", manifestó De Sedas. "Ante la conocida evasión masiva de detenidos del complejo penitenciario La Joya, de manera inmediata desplegamos un contingente del SENAFRONT para realizar operativos férreos y contundentes, que nos permitieron la recaptura de 48 detenidos que se evadieron", manifestó De Sedas.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061833321051533521?s=20&partner=&hide_thread=false Unos 48 privados de libertad que se evadieron del centro penitenciario La Joyita han sido recapturados, así lo dio a conocer este martes Héctor De Sedas, subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (@senafrontpanama).



“Ante la conocida evasión masiva de detenidos del complejo… pic.twitter.com/YzAw7QdwoV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Según indicó el funcionario, los operativos se desarrollan en coordinación con otros estamentos de seguridad para ubicar a los privados de libertad que aún permanecen prófugos.

Continúa la búsqueda de privados de libertad evadidos de La Joyita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061809032411640244?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama informa que continúa con las acciones operativas y el dispositivo de búsqueda y captura para dar con la ubicación de los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita.pic.twitter.com/V6DvofAmJE — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene activado el dispositivo de búsqueda y captura en distintos puntos del país con el objetivo de localizar al resto de los evadidos.

Las acciones forman parte de la respuesta institucional tras los hechos registrados en La Joyita, donde además se reportaron daños a las instalaciones y víctimas durante los disturbios.

Las autoridades no han precisado cuántos privados de libertad permanecen sin ser ubicados, mientras continúan los operativos de seguridad y verificación en áreas cercanas al centro penitenciario.