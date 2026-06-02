Panamá Este Nacionales -  2 de junio de 2026 - 11:03

Fugados de La Joyita: recapturan a 48 privados de libertad tras evasión masiva

SENAFRONT confirmó la recaptura de 48 privados de libertad que se evadieron de La Joyita. La Policía mantiene operativos de búsqueda.

Fugados de La Joyita: continúa operativo de búsqueda

Fugados de La Joyita: continúa operativo de búsqueda

@policiadepanama

La información fue confirmada este martes por Héctor De Sedas, subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), quien explicó que la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata tras conocerse la fuga masiva.

"Ante la conocida evasión masiva de detenidos del complejo penitenciario La Joya, de manera inmediata desplegamos un contingente del SENAFRONT para realizar operativos férreos y contundentes, que nos permitieron la recaptura de 48 detenidos que se evadieron", manifestó De Sedas. "Ante la conocida evasión masiva de detenidos del complejo penitenciario La Joya, de manera inmediata desplegamos un contingente del SENAFRONT para realizar operativos férreos y contundentes, que nos permitieron la recaptura de 48 detenidos que se evadieron", manifestó De Sedas.

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Según indicó el funcionario, los operativos se desarrollan en coordinación con otros estamentos de seguridad para ubicar a los privados de libertad que aún permanecen prófugos.

Continúa la búsqueda de privados de libertad evadidos de La Joyita

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Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene activado el dispositivo de búsqueda y captura en distintos puntos del país con el objetivo de localizar al resto de los evadidos.

Las acciones forman parte de la respuesta institucional tras los hechos registrados en La Joyita, donde además se reportaron daños a las instalaciones y víctimas durante los disturbios.

Las autoridades no han precisado cuántos privados de libertad permanecen sin ser ubicados, mientras continúan los operativos de seguridad y verificación en áreas cercanas al centro penitenciario.

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