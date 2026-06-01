Panamá Nacionales -  1 de junio de 2026 - 17:38

Ministerio de Gobierno atiende situación de orden público en La Joyita

El Ministerio de Gobierno activó los protocolos correspondientes para mantener el control y salvaguardar la seguridad.

Ministerio de Gobierno informa sobre incidente en La Joyita.

Ministerio de Gobierno informa sobre incidente en La Joyita.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Gobierno informó que atiende una situación de orden público dentro del Centro Penitenciario La Joyita, por lo cual se han activado los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del penal.

Las autoridades se mantienen trabajando en el sitio; una vez se cuente con el control total y se verifiquen los hechos, se estará emitiendo un comunicado oficial sobre el suceso.

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