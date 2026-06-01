Ministerio de Gobierno atiende situación de orden público en La Joyita

El Ministerio de Gobierno informó que atiende una situación de orden público dentro del Centro Penitenciario La Joyita, por lo cual se han activado los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del penal.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061570442771484778&partner=&hide_thread=false
El @MinGobPma informa sobre una situación de orden interno dentro del centro penitenciario La Joyita, por lo que los estamentos de seguridad han activado de manera inmediata los protocolos correspondientes. pic.twitter.com/8infL6Vqgx— Telemetro Reporta (@TReporta) June 1, 2026