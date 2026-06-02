Centro Penitenciario La Joyita: motín deja fallecidos, heridos y privados de libertad evadidos

Dos personas murieron y varias resultaron heridas durante un motín registrado este lunes en el Centro Penitenciario La Joyita , ubicado en el corregimiento de Pacora.

La situación también provocó la evasión de algunos privados de libertad, mientras que las autoridades han logrado recapturar a varios de ellos mediante operativos desplegados en distintos sectores.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó el saldo preliminar de víctimas y describió los daños ocasionados durante los disturbios dentro del penal.

Motín en La Joyita deja dos muertos y reclusos evadidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061768959536349367?s=20&partner=&hide_thread=false Dos personas murieron y varias resultaron heridas tras un motín registrado este lunes en el Centro Penitenciario La Joyita.



Además, algunos privados de libertad se evadieron y varios fueron recapturados.



“Dos personas que es lo que nos confirmaron a nosotros, heridos sí hay… pic.twitter.com/NyQmcG884s — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

“Dos personas que es lo que nos confirmaron a nosotros. Heridos sí hay algunos. Los que estaban saltando, tengo vídeos ahí. De lo que pude ver, se encaramaron arriba de los techos, desbarataron el tema de la toma de agua, se metieron a la cocina, vandalizaron totalmente el centro. Las dos personas fallecidas que tenemos en este momento lamentablemente salen de los pabellones cuando todavía no había entrado la Policía”, manifestó la ministra. “Dos personas que es lo que nos confirmaron a nosotros. Heridos sí hay algunos. Los que estaban saltando, tengo vídeos ahí. De lo que pude ver, se encaramaron arriba de los techos, desbarataron el tema de la toma de agua, se metieron a la cocina, vandalizaron totalmente el centro. Las dos personas fallecidas que tenemos en este momento lamentablemente salen de los pabellones cuando todavía no había entrado la Policía”, manifestó la ministra.

Según explicó la funcionaria, los privados de libertad causaron daños en diversas áreas de la cárcel, incluyendo el sistema de abastecimiento de agua y la cocina, además de protagonizar actos de vandalismo en las instalaciones.

Por su parte, la Policía Nacional informó que mantiene activado un amplio dispositivo de búsqueda, control y seguridad para ubicar y aprehender a las personas privadas de libertad que lograron evadirse durante el incidente.

Policía mantiene operativos para capturar a los evadidos.

La entidad señaló que las acciones desarrolladas hasta el momento han permitido la ubicación y captura de varios de los evadidos, mientras continúan los operativos para dar con el paradero de los demás involucrados.

Las autoridades no han informado aún las causas que originaron el motín ni la cantidad exacta de personas que lograron escapar del centro penitenciario.