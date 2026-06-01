Panamá Nacionales -  1 de junio de 2026 - 17:53

Alcaldes se reúnen con embajador de EE. UU. para impulsar proyectos comunitarios

Los alcaldes se reunieron con el embajador de los Estados Unidos en Panamá para apoyar en proyectos locales.

Alcaldes se reúnen con embajador de EE. UU.

Alcaldes se reúnen con embajador de EE. UU., Kevin Marino Cabrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un grupo de alcaldes se reunió este lunes con el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y su equipo de trabajo, para coordinar acciones conjuntas con los gobiernos locales enfocadas en resolver problemas de agua, salud, infraestructura, educación y seguridad en las comunidades.

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, calificó de productiva la reunión, en la cual el diplomático mostró su interés en trabajar junto a las municipalidades y profundizar la cooperación bilateral en desarrollo económico y lucha contra el narcotráfico. Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa), Miguel Batista, destacó la importancia de ejecutar programas de salud en los corregimientos y fortalecer la gestión de riesgo distrital y el turismo.

En el encuentro participaron los alcaldes: Yenia Julio, de Pinogana; Ina Rodríguez, de La Pintada; Jesenka Espinosa, de Boquerón; Rubén Darío Ríos, de Las Minas; Iván De León, de Santa María; Eric Domínguez, de Antón; Yecenia Alonso Martínez, de Pesé; y Aníbal Domínguez, de Tonosí.

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