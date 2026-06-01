Calendario escolar 2026: ¿cuándo inicia el segundo trimestre?

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el segundo trimestre dará inicio el lunes 8 de junio, posterior a las vacaciones del primer trimestre, las cuales dieron inicio este lunes 1 de junio para todos los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares.
Calendario escolar 2026
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.
Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes
- Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
- Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
- Martes 8 de diciembre: Día de La Madre