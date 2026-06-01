Panamá Nacionales -  1 de junio de 2026 - 10:25

Calendario escolar 2026: ¿cuándo inicia el segundo trimestre?

El calendario escolar para el año 2026 del MEDUCA indica la fecha de inicio y finalización el segundo trimestre.

Calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar 2026, el segundo trimestre dará inicio el lunes 8 de junio, posterior a las vacaciones del primer trimestre, las cuales dieron inicio este lunes 1 de junio para todos los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares.

Este segundo periodo de clases culminará el 4 de septiembre, posterior a los exámenes y asignaciones finales.

Calendario escolar 2026

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
CALENDARIOESCOLAR2026
Calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026.

Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes

  • Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  • Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  • Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
  • Martes 8 de diciembre: Día de La Madre

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