Vacaciones escolares 2026: receso del primer trimestre inicia el 1 de junio

Vacaciones escolares 2026: fechas oficiales del primer trimestre. MEDUCA

Por Ana Canto El próximo lunes 1 de junio iniciarán las primeras vacaciones escolares de los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos oficiales y particulares de Panamá, según el calendario académico 2026.

Le podría interesar: Ministra Lucy Molinar confirma conversaciones con la rectora de la UNACHI y apela por la transparencia

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse