Panamá Nacionales -  24 de mayo de 2026 - 13:38

Vacaciones escolares 2026: receso del primer trimestre inicia el 1 de junio

Las vacaciones finalizarán el viernes 5 de junio, mientras que el segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio.

Vacaciones escolares 2026: fechas oficiales del primer trimestre.

Vacaciones escolares 2026: fechas oficiales del primer trimestre.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El próximo lunes 1 de junio iniciarán las primeras vacaciones escolares de los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos oficiales y particulares de Panamá, según el calendario académico 2026.

El receso finalizará el viernes 5 de junio, mientras que el segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio.

Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.

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