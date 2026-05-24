Vacaciones escolares 2026: receso del primer trimestre inicia el 1 de junio

El próximo lunes 1 de junio iniciarán las primeras vacaciones escolares de los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos oficiales y particulares de Panamá, según el calendario académico 2026.
El receso finalizará el viernes 5 de junio, mientras que el segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio.
Calendario escolar 2026
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.