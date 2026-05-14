Calendario escolar 2026: primer trimestre escolar finalizará el 29 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial para el año lectivo 2026, el primer trimestre culminará el viernes 29 de mayo. Este será el último día para que los estudiantes de todos los niveles entreguen trabajos finales y realicen los exámenes trimestrales.
Calendario escolar 2026
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.
Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes
- Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
- Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
- Martes 8 de diciembre: Día de La Madre