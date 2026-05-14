Sinaproc monitorea patrón de sismos en Colombia y Costa Rica

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó varios movimientos sísmicos registrados en Colombia y Costa Rica durante los días 13 y 14 de mayo.

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Informe de sismos en Colombia y Costa Rica

En Colombia se registró un sismo de magnitud 4.6 el 13 de mayo a las 10:36 a.m. hora local, con una profundidad de 4 kilómetros.

Posteriormente, a las 11:22 a.m., se reportó otro movimiento telúrico de magnitud 5.4 con una profundidad de 1 kilómetro.

Mientras que el 14 de mayo, a las 7:48 a.m. hora local, se registró un sismo de magnitud 6.0 con profundidad de 10 kilómetros en territorio colombiano.

Ante estos eventos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que mantiene monitoreo constante de la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054925617074745782?s=20&partner=&hide_thread=false Tras sismo de magnitud 6.0 registrado en Colombia, @Sinaproc_Panama informa que en Panamá "hasta el momento no se reportan afectaciones ni incidentes relacionados". https://t.co/15ZLRwUhZA — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

Las autoridades señalaron que hasta el momento no existen reportes de afectaciones ni incidentes relacionados con estos movimientos sísmicos.

Los estamentos de emergencia continúan en vigilancia y seguimiento preventivo, mientras recomiendan a la población mantener la calma y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.