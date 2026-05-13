Tarjeta PASE-U 2026: IFARHU implementará escuelas pilotos para nuevo sistema de pago

El IFARHU informó que se encuentra en la última etapa de verificación de los beneficiarios del programa PASE-U , como parte de la coordinación previa al inicio de los pagos correspondientes al nuevo período lectivo 2026.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos podrían comenzar entre finales de junio y principios de julio. Además, adelantó que ya mantiene escuelas pilotos donde se implementará el nuevo sistema de pago mediante tarjeta y transferencias bancarias, con el objetivo de modernizar y agilizar la entrega del beneficio estudiantil.

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El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que la institución trabaja junto al Ministerio de Educación para depurar y validar la información de los estudiantes beneficiarios.

“La institución lo que está al principio en coordinación con el MEDUCA es tener una información lo más exacta, pero también para que pueda coincidir con los programas que tenemos nosotros de puesto distinguido y discapacidad, que nos permita ahorrar tiempo y esfuerzo porque también se tiene que pagar PASE-U y seguro educativo”, expresó Godoy. “La institución lo que está al principio en coordinación con el MEDUCA es tener una información lo más exacta, pero también para que pueda coincidir con los programas que tenemos nosotros de puesto distinguido y discapacidad, que nos permita ahorrar tiempo y esfuerzo porque también se tiene que pagar PASE-U y seguro educativo”, expresó Godoy.

IFARHU prepara escuelas pilotos para nuevo pago del PASE-U

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Sobre el nuevo mecanismo de desembolso, el funcionario indicó que el IFARHU ya alcanzó un acuerdo con una entidad bancaria y actualmente el proceso se encuentra en fase de refrendo.

“Hicimos un acuerdo con una entidad bancaria y estamos en la fase de refrende y una vez que se refrende aplicamos la logística para hacer el pago a través de la tarjeta y que nos podrá permitir hacer ambos desembolsos de manera simultánea”, señaló. “Hicimos un acuerdo con una entidad bancaria y estamos en la fase de refrende y una vez que se refrende aplicamos la logística para hacer el pago a través de la tarjeta y que nos podrá permitir hacer ambos desembolsos de manera simultánea”, señaló.

Godoy añadió que la entidad busca superar la fase logística para iniciar un plan piloto que permita validar el correcto flujo de la información antes de extender el sistema a futuros pagos.

Pago del PASE-U a inicio de entre junio y julio

“En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, agregó.

El nuevo sistema forma parte del proceso de modernización impulsado por el IFARHU para reducir tiempos de entrega y mejorar la administración de los pagos del programa PASE-U y otros beneficios estudiantiles.