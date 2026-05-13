Hackers extorsionan a la plataforma educativa Canvas tras robo de datos

La plataforma educativa digital Canvas sufrió un caso de extorsión cibernética luego de que hackers robaran información de miles de instituciones educativas en Estados Unidos.
Puede leer: Instagram lanza Instants: fotos temporales que no pueden ser capturadas en pantalla
Según la compañía, los ciberdelincuentes devolvieron los datos y entregaron pruebas digitales de que no conservaron copias de la información sustraída.
Sin embargo, Instructure evitó confirmar si realizó algún pago económico como parte de la negociación.
¿Qué información fue afectada?
Steve Proud, director de seguridad informática de Instructure, explicó que la filtración comprometió:
- Números de identificación de estudiantes
- Correos electrónicos
- Nombres
- Mensajes dentro de la plataforma
Canvas es una de las plataformas educativas más utilizadas en Estados Unidos y es empleada por escuelas y universidades para administrar clases, tareas, calificaciones y solicitudes en línea.
Actualmente, la plataforma presta servicios a más de 40 millones de usuarios y más de 8 mil instituciones educativas en más de 100 países.
Aumentan ataques al sector educativo
De acuerdo con un informe de la firma de ciberseguridad Comparitech, durante 2025 se registraron al menos 130 ataques cibernéticos contra universidades, distritos escolares y plataformas educativas en Estados Unidos.
FUENTE: EFE