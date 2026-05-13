Hackers extorsionan a la plataforma educativa Canvas tras robo de datos

La plataforma educativa digital Canvas sufrió un caso de extorsión cibernética luego de que hackers robaran información de miles de instituciones educativas en Estados Unidos.

La empresa matriz, Instructure, informó mediante un comunicado que logró recuperar los datos robados tras una negociación con los responsables del ataque, quienes habían amenazado con publicar la información si no obtenían un rescate antes de este martes.

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Según la compañía, los ciberdelincuentes devolvieron los datos y entregaron pruebas digitales de que no conservaron copias de la información sustraída.

Sin embargo, Instructure evitó confirmar si realizó algún pago económico como parte de la negociación.

¿Qué información fue afectada?

Steve Proud, director de seguridad informática de Instructure, explicó que la filtración comprometió:

Números de identificación de estudiantes

Correos electrónicos

Nombres

Mensajes dentro de la plataforma

Canvas es una de las plataformas educativas más utilizadas en Estados Unidos y es empleada por escuelas y universidades para administrar clases, tareas, calificaciones y solicitudes en línea.

Actualmente, la plataforma presta servicios a más de 40 millones de usuarios y más de 8 mil instituciones educativas en más de 100 países.

Aumentan ataques al sector educativo

De acuerdo con un informe de la firma de ciberseguridad Comparitech, durante 2025 se registraron al menos 130 ataques cibernéticos contra universidades, distritos escolares y plataformas educativas en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054573230673846600&partner=&hide_thread=false La plataforma educativa digital estadounidense Canvas anunció que recuperó los datos robados la semana pasada a 9,000 escuelas de todo el país, luego de una negociación con los supuestos responsables del ataque cibernético, que habían amenazado con publicar la información si no… pic.twitter.com/Tbr01hHAUI — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2026

FUENTE: EFE