Presidente Mulino presenta a Panamá como socio estratégico del comercio en congreso de zonas francas

Presidente José Raúñ Mulino en el XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas.

Durante la inauguración del XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO) 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino , presentó a Panamá como la plataforma estratégica ideal para que líderes empresariales conecten con nuevos mercados y expandan sus operaciones.

Ante una audiencia global en el Panamá Convention Center de Amador, el mandatario subrayó que el país no busca competir con otros mercados, sino servir de aliado estratégico.

“Ustedes descubrirán por qué Panamá es un país que conecta mercados, inversiones y oportunidades”, manifestó Mulino. “Y no solo para las zonas francas en nuestro territorio, sino también para encontrar un socio logístico para las exportaciones. No me canso de repetirlo: Panamá no es competencia para los demás, es el complemento para mejorar su competitividad”.

El presidente identificó la inversión privada como el verdadero motor para la generación de riqueza y el fortalecimiento del consumo ciudadano. Asimismo, definió a las zonas francas como pilares que potencian el comercio mundial y el progreso de las naciones.

El evento contó con el respaldo de Mohammed Al Zarooni, presidente de la World FZO, quien destacó el liderazgo de Panamá para enfrentar los desafíos geopolíticos actuales del comercio.

La ceremonia inaugural también contó con la presencia del mandatario dominicano, Luis Abinader; Martin Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas; además de ministros, delegados gubernamentales y ejecutivos de multinacionales de todo el mundo.

El congreso tiene como objetivo explorar nuevas fronteras en innovación, políticas públicas y el desarrollo de infraestructuras sostenibles dentro del régimen de zonas francas.