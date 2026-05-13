Lotería Entretenimiento -  13 de mayo de 2026 - 15:34

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo miercolito del 13 de mayo y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

Instagram/@chakatinoficial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Chakatín reveló los números de la Pirámide: 6 - 1 - 4 - 3

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026:

Primer premio completo: 4764 - Letras: CCCC

Segundo premio completo: 6461

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