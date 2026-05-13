¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Chakatín reveló los números de la Pirámide: 6 - 1 - 4 - 3
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 13 de mayo de 2026:
Primer premio completo: 4764 - Letras: CCCC
Segundo premio completo: 6461