Panamá Entretenimiento -  1 de julio de 2026 - 15:31

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 1 de julio de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo miercolito del 1 de julio y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 1 de julio de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 6 - 2 - 8 y los números favoritos de Chakatín son: 87 - 77 - 48 - 88 - 27

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 1 de julio de 2026:

Premio completo: 3977 - Letras: CAAD

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