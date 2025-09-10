¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 10 de septiembre de 2025

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 10 de septiembre de 2025 y resulta que los que siguieron sus consejos, ganaron.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Chakatín reveló que los números de la Pirámide: 6, 9, 1 y 5
Chakatín le pegó al tercer premio del sorteo miercolito del 10 de septiembre: 0891