Panamá Entretenimiento -  10 de septiembre de 2025 - 15:38

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 10 de septiembre de 2025

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo miercolito del 10 de septiembre y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Chakatín pega en el sorteo miercolito del 10 de septiembre.

Chakatín pega en el sorteo miercolito del 10 de septiembre.

Instagram/@chakatinoficial

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 10 de septiembre de 2025 y resulta que los que siguieron sus consejos, ganaron.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide: 6, 9, 1 y 5

Chakatín le pegó al tercer premio del sorteo miercolito del 10 de septiembre: 0891

SORTEOMIEROCLITO

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 7 de septiembre de 2025

VIDEO | Sorteo miercolito, Lotería Nacional de Panamá del 10 de septiembre de 2025

Yo Me Llamo 2025: Etta James fue la eliminada del séptimo show

Recomendadas

Más Noticias